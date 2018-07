Globo fecha com o Fluminense e se aproxima de exclusividade

A Rede Globo vai ficando cada dia mais perto de conseguir a exclusividade de transmissão em canal aberto do Campeonato Brasileiro no próximo quatriênio. Nesta terça-feira, foi a vez de o Fluminense anunciar acerto com a emissora carioca.

De acordo com o presidente do clube, Peter Siemsen, o Fluminense seguiu as demais 13 agremiações que fecharam com a Globo e acertou um acordo de quatro anos - de 2012 a 2015. Os valores não foram revelados, mas especula-se que o time carioca receba R$ 56 milhões por ano de contrato.

Antes, haviam anunciado acordo semelhante: Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Goiás, Grêmio, Palmeiras, Santos, Sport, Vasco e Vitória.

Para conseguir chegar à totalidade dos vinte associados ao Clube dos 13, a Globo ainda precisa fechar com: Portuguesa, Guarani, São Paulo, Atlético-MG e Internacional, estes últimos três os líderes da associação, além do Atlético-PR, cujo presidente confirmou o acerto, mas ainda não fez um anúncio oficial.