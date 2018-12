Globo confirma mudança de horário dos jogos de quarta-feira

A TV Globo confirmou nesta terça-feira, através de um comunicado enviado para a imprensa, que os jogos dos campeonatos estaduais e do Brasileirão mudarão de hora e passarão a ser realizados às 21h30 (horário de Brasília) de quarta-feira. A CBF já havia informado a novidade, mas a emissora que transmite os jogos não tinha confirmado a informação.

A alteração era um pedido antigo da CBF e também de torcedores, que reclamavam da dificuldade para sair dos estádios e usarem transporte público e também pelo fato dos jogos terminarem muito tarde.

De acordo com o comunicado, a partir do dia 20 de janeiro a emissora volta a transmitir jogos e o primeiro duelo na quarta-feira à noite acontece no dia 6 de fevereiro. Assim como aconteceu neste ano, os torneios do País serão paralisados durante o período da disputa da Copa América, entre 14 de junho e 7 de julho - neste ano, a parada foi em decorrência da Copa do Mundo.

Outra atração inédita é que a Copa do Brasil irá terminar bem mais cedo do que o habitual. Ao invés da decisão acontecer próxima da fase final do Brasileirão, a luta pelo título ocorrerá nos dias 4 e 11 de setembro Já o Brasileirão será realizado entre os dias 28 de abril e 8 de dezembro e a Série B de 27 de abril a 30 de novembro.