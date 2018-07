Globo muda negociador de transmissões de TV após 20 anos com Marcelo Campos Pinto

O afastamento de Campos Pinto causou surpresa, pois estão em andamento negociações para a ampliação do prazo do contrato de três anos entre a Globo Esportes e clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que entrará em vigor no próximo ano. A intenção é prorrogar o acordo, que vai até 2018, por mais dois anos. Campos Pinto participará das reuniões que ocorrerem até o fim do ano, mas o comando já será de Garcia.

Conforme comunicado distribuído pelo presidente do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho, a partir de segunda-feira a Globo Esportes será subordinada ao Comitê de Direitos Esportivos, composto por Carlos Henrique Schroder (diretor-geral da Globo), Alberto Pecegueiro (diretor-geral da Globosat) e o membro do conselho administrativo do Grupo Globo, Jorge Nóbrega.

"A estrutura da nova Globo Esportes englobará as equipes e atividades de TV Globo e Globosat já envolvidas hoje nos processos de aquisição de direitos esportivos. Pedro Garcia, atualmente diretor dos canais e produtos de esporte da Globosat, será responsável por liderar essa equipe conjunta, respondendo por toda estratégia de aquisição de direitos esportivos do Grupo Globo", disse o comunicado.

De acordo com Marinho, a mudança "representa mais uma etapa na busca de sinergias e integração entre as operações do Grupo Globo".

Campos Pinto sempre trabalhou com plenos poderes. Nos bastidores, comenta-se que a sua posição foi decisiva para que o Campeonato Paulista tenha seis rebaixados em 2016, para que a Série A1 de 2017 seja disputada por 16 clubes. O contrato do Paulistão foi renovado por R$ 170 milhões.