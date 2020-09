Globo passará a chamar de Neo Química Arena e Allianz Parque os estádios de Corinthians e Palmeiras

A TV Globo vai passar a chamar os estádios de Corinthians e Palmeiras de Neo Química Arena e Allianz Parque, respectivamente. Até então, a emissora carioca não citava o nome da empresa que batiza a casa alviverde e chamava o local de Arena Palmeiras.

A decisão foi divulgada três dias após o Corinthians anunciar o acordo do naming rights da Arena em Itaquera. O nova norma passa a valer a partir deste sábado, com a abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

"A partir deste sábado, dia 5, a Globo passa a citar nas transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil a marca patrocinadora de arenas esportivas. Essa decisão é fruto do diálogo constante que a Globo mantém com os clubes, sempre respeitando os acordos estabelecidos com as marcas parceiras das transmissões esportivas da emissora. Como parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas, a Globo busca sempre as melhores soluções para os que apoiam o desenvolvimento do esporte no país", diz a nota da emissora.

A Globo não esclareceu se passará a citar também a marca Red Bull ao falar sobre o Bragantino. Por enquanto, a emissora chama o time de RB Bragantino em vez de Red Bull Bragantino.

O Corinthians anunciou o acordo do naming rights no dia 1 de setembro, data de comemoração dos seus 110 anos. A Hypera Pharma se tornou a proprietária pelos próximos 20 anos e pagará R$ 300 milhões ao clube.

Já o estádio do Palmeiras tem acordo com a Allianz desde 2013, meses antes de sua inauguração. A empresa também fechou acordo válido por 20 anos e por R$ 300 milhões.