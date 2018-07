Globo pede e clássico entre Atlético e Cruzeiro será às 11h do domingo de Páscoa

De acordo com a federação, a alteração foi uma solicitação da emissora detentora dos direitos de transmissão do torneio, ou seja, a Rede Globo. O jogo, válido pela nona rodada, segue agendado para o estádio Independência, uma vez que o mando de campo é do Atlético-MG.

O curioso da decisão é que a Globo costuma transmitir os jogos dos Estaduais de forma simultânea, escolhendo uma partida de cada praça. Em São Paulo, o domingo de Páscoa tem agendado o clássico entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro. No Rio, o feriado será de Vasco x Botafogo, por enquanto marcado para São Januário. Esses dois jogos aparecem na tabela às 16h.