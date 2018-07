Globo-RN bate URT no tempo normal e garante acesso à Série C nos pênaltis

O Globo-RN está pela primeira vez na história na Série C do Campeonato Brasileiro. Atuando no estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim (RN), o time comandado pelo técnico Luizinho Lopes teve que decidir a vaga das quartas de final da Série D nas cobranças de pênalti (3 a 2), depois de vencer o URT-MG por 1 a 0 no tempo normal.

O primeiro jogo, em Juiz de Fora (MG), tinha sido 1 a 0 para os mineiros que podiam empatar para garantir a chegada às semifinais e o acesso. A partida foi decidida por um herói improvável: o goleiro Dasaev, que saiu do banco de reservas durante o jogo para substituir Rafael e pegou duas cobranças. A outra foi chutada para fora.

Renatinho Carioca, cobrando falta aos 21 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória, a sexta dentro de casa na competição. Nas penalidades fizeram para o Globo: Romarinho, Reinaldo e Denis, perdendo Renatinho Carioca e Renatinho Potiguar. Pelo URT, acertaram Thiago Brito e Rafael Oller, mas perderam Felipe Alves, Fábio Alves e Marques.

Inspirado na Rede Globo, o Globo Futebol Clube é o mais novo na Série C. No dia 18 de outubro vai completar apenas cinco anos. Mas já tem história no Campeonato Potiguar, sendo o atual vice-campeão. Esta foi sua quarta participação na Série D do Brasileiro.

Agora nas semifinais só vai conhecer o seu adversário após os outros três resultados de volta das quartas de final. O time de melhor campanha pegará o quarto e o segundo, o terceiro.