Globo-RN faz 2 a 0, elimina Juazeirense e aguarda adversário na final da Série D

O Globo-RN está na decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. No fim da tarde deste domingo, venceu o Juazeirense por 2 a 0 no confronto de volta das semifinais, no estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN), e garantiu a classificação.

O placar final foi justamente o resultado mínimo necessário para que o Globo conseguisse se classificar. Isso porque no jogo de ida, em Juazeiro (BA), havia sido derrotado por 3 a 1. No placar agregado, ficou o empate por 3 a 3, mas o gol marcado fora de casa, de maior peso para efeito de desempate, deu a vaga ao time potiguar.

O adversário da final será conhecido às 21h15 desta segunda-feira, quando o Operário-PR enfrenta o Atlético-AC no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). No primeiro jogo os dois times não saíram de um empate sem gols. Os semifinalistas já tinham garantido o acesso para a Série C em 2018.

O JOGO

Precisando tirar a diferença após a derrota no jogo de ida, o Globo entrou em campo determinado e foi para cima do adversário desde os primeiros minutos. Cheio de gás, deu início a uma blitz no campo de defesa adversária e insistiu até abrir o placar.

Então, aos 13 minutos, em cobrança de falta rápida, Reinaldo recebeu e chutou com força para acertar o ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Tigre. Na sequência, o Juazereinse conseguiu ficar com a bola no pé, mas encontrou dificuldades para achar espaços e não apresentou grandes perigos ofensivos.

No retorno para o segundo tempo, o Globo se mostrou muito afobado com a bola nos pés, claramente afetado pela ansiedade de fazer logo o segundo gol. Depois de muitos erros, porém, atingiu o objetivo aos 26 minutos, quando Renatinho Carioca cruzou na área e Tigre deu rebote para Tiago Lima ampliar. Depois, restou aos anfitriões segurarem o resultado e a vaga na final.