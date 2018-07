Gobbi diz que vai oferecer 3 anos de contrato a Guerrero

O presidente do Corinthians, Mário Gobbi, afirmou nesta segunda-feira que sua missão é renovar o contrato do atacante Paolo Guerrero, ídolo da torcida e artilheiro do time na temporada. Apesar da crise financeira que o clube atravessa, o dirigente prometeu se esforçar para assinar um novo contrato com o atleta. O novo vínculo teria três anos de duração, disse Gobbi em entrevista à Rádio Globo.

"Estamos conversando há um mês sobre isso, essa é a minha missão. Teremos novas rodadas de negociações. Paolo é a cara do Corinthians. Estamos próximos de um final, mas vamos com calma. É o último contrato da vida dele, que está com 30 anos. Queremos fazer um contrato de 3 anos", afirmou.

O entrave da renovação é o valor das luvas, a premiação que geralmente é paga ao atleta na assinatura do novo contrato. O empresário do jogador já pediu R$ 5 milhões para o atleta renovar o contrato. O clube vai oferecer R$ 1,5 milhão e tentar um acordo. Guerrero passará a receber R$ 500 mil por mês de salário.

Gobbi disse ainda que o peruano é um atacante de "gabarito" e que pode ser pior para o clube deixá-lo ir embora. "Nós temos de mudar os parâmetros no futebol. Só que eu não conheço regra que não tenha exceção. O que é loucura? Talvez seja deixá-lo e depois arcar para repor a peça."