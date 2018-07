Gobbi promete ajuda a famílias de 12 corintianos presos Em mais uma ação da diretoria do Corinthians em prol dos 12 torcedores presos na cidade de Oruro, na Bolívia, desde o último dia 20 de fevereiro, o presidente do clube, Mário Gobbi Filho, recebeu nesta quinta-feira, no Parque São Jorge, familiares dos detidos. Durante a visita, o dirigente se solidarizou com as famílias, esclareceu as ações que estão sendo realizadas em conjunto com o Governo Federal e confirmou mais uma vez o engajamento do clube para que os brasileiros recebam tratamento adequado.