Gobbi se encontra com Alckmin para discutir questão de trem e metrô

Atualizado às 20h

Por mais que a falta de transporte público para jogos às 22h seja um problema antigo, as discussões finalmente podem sair da especulação e irem para a prática, após torcedores do Corinthians perderem o último trem do Metrô, depois da vitória da equipe contra o Bahia, no Itaquerão. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do clube, Mário Gobbi, e o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, marcaram uma reunião para discutirem o tema. O encontro será na próxima terça, 29, às 13h, no Palácio dos Bandeirantes.

Por meio de seu site oficial, o clube divulgou que também estarão presentes o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Júlio Semeghini, e também o Secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, na reunião que ocorrerá nas "próximas horas" para resolver a questão já para o próximo jogo do Corinthians no Itaquerão, que irá ocorrer às 22h, contra o Goiás, no dia 22 de agosto.

O trajeto entre o estádio e a estação Itaquera é feito em cerca de 15 minutos e, por isso, muitos torcedores não chegaram a tempo após o fim do jogo entre Corinthians e Bahia.

Para amenizar a situação, o Corinthians explicou, por meio de sua assessoria, que já havia alertado os órgãos competentes da necessidade de se estender o horário dos transportes públicos. O clube espera que com a construção dos novos estádios, os governos estaduais e federais passem a tratar a situação com mais cuidado.

MUDANÇA DE HORÁRIO DOS JOGOS

Em entrevista à Rádio Estadão, o gerente de operações do Metrô, Wilmar Fratini, disse que o problema está no horário das partidas de meio de semana. "Acho que o mais recomendado é que os jogos sejam antecipados em meia ou até uma hora, para garantir mais conforto ao torcedor, para voltar para casa e descansar para trabalhar no dia seguinte".

Responsável por maior parte do deslocamento dos torcedores para outros locais, o Metrô, que alongou o fechamento de suas portas na estação Corinthians-Itaquera para 00h19 e em Artur Alvim para 00h21, acredita que a estratégia tomada foi "adequada". "Nós temos um compromisso muito grande em transportar muita gente durante todos os dias, principalmente nos dias úteis. Só na Linha 3 Vermelha, nós transportamos quase 1 milhão e meio de pessoas todos os dias e precisamos do horário da 1h até às 4h para fazer inspeções e serviços na via", reiterou Fratini.

A CPTM afirmou que não deverá fazer operações especiais para atender os torcedores. Por meio de sua assessoria, a companhia informou que por causa das obras nas linhas durante a madrugada, não há como estender o horário de funcionamento na Linha 11 Coral, que vai das 4h até a 00h. Mesmo o expresso da Copa, que levava torcedores direto da estação Luz para Corinthians-Itaquera, teve sua operação descartada, já que o projeto tinha o intuito de apenas atender às exigências da Fifa.

Para as dezenas de torcedores que não conseguiram chegar a tempo na estação de Metrô, restou apenas pegar os ônibus oferecidos pela SP Trans que iam da zona leste até o Parque Dom Pedro, bairro do centro da cidade. Por conta da preocupação com o deslocamento dos torcedores, a linha das 23h30, que geralmente possui dois ônibus, foi reforçada com 17 carros na noite desta quarta-feira.