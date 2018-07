Gobbi vê ano bom para o Corinthians mesmo sem título Independentemente da conquista ou não do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Corinthians afirma que o saldo da equipe em 2010, ano do centenário do clube, é positivo. Além do Brasileirão, o time disputou o Campeonato Paulista (ficou em quinto lugar) e a Copa Libertadores (caiu nas oitavas de final diante do Flamengo).