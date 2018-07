Gobbi: 'Vice-campeões da Copa SP orgulharam torcedor'

SÃO PAULO - Depois de ver o Corinthians cair por 2 a 1 diante do Santos, neste sábado, no Pacaembu, na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o presidente corintiano Mário Gobbi disse que os garotos da equipe do Parque São Jorge orgulharam os seus torcedores, pois mostraram espírito de luta na decisão, sendo que o dirigente também enfatizou que o vice-campeonato precisa ser valorizado. "Temos de enaltecer o trabalho que vem sendo feito em todas as categorias de base, desde o infantil. O time do Corinthians é forte no sub-15, no sub-17 e no sub-20.

A equipe corintiana lutou o jogo todo e orgulhou o torcedor. Mais importante que ver o título é ver vontade que esses garotos demonstraram hoje", ressaltou Gobbi, que também disse que o Santos está "de parabéns" pela conquista.

O garoto Malcon, autor do gol corintiano neste sábado, afirmou que agora espera poder ser promovido dentro do clube. "Espero ter uma oportunidade no time profissional com o professor Mano Menezes. Se subir, espero manter o mesmo que venho fazendo aqui. Mas vamos esperar", projetou.

Já o técnico do time corintiano na Copinha, Osmar Loss, lamentou o fato de sua equipe ter desperdiçado claras chances de gol diante do Santos, que segurou forte pressão no fim do jogo. "Tivemos a oportunidade de empatar e até virar, mas não tivemos competência. No entanto, acredito que desempenhamos um bom papel", disse o treinador, em entrevista à Rádio Transamérica.