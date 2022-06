Godín admite que deve trocar Atlético-MG pelo Vélez Sarsfield: 'Preciso jogar'

O experiente zagueiro uruguaio Godín está muito perto de deixar o Atlético-MG. Por um melhor ritmo até a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano, o defensor de 36 anos, que colecionou atuações irregulares desde que desembarcou em Belo Horizonte, vai pedir aos mineiros que o liberem para o Vélez Sarsfield, da Argentina.

Após o empate entre Uruguai e Estados Unidos, por 0 a 0, em amistoso em Kansas, o zagueiro revelou para a TV oficial da Associação Uruguaia de Futebol (UAF) que o técnico Cacique Medina, ex-Inter, o chamou para primeira aventura no futebol argentino.

"Estou avaliando a situação. Cacique me telefonou, é verdade, é público. Falei com ele. Temos uma boa relação. Falei com o Medina para ir ao Vélez. Não estou tendo minutos e preciso jogar", afirmou Godín, que chegou no começo do ano em Belo Horizonte, mas é reserva no Atlético-MG e pouco utilizado por Antonio Mohamed.

"Meu pensamento hoje é a seleção. O dinheiro não me move ou qualquer outra coisa. Quero chegar à Copa do Mundo da melhor maneira. Não sou egoísta, mas agora vou pensar em mim e no Uruguai", afirmou, revelando que precisa mudar de ares para resgatar o físico e o ritmo.

Godín veio com status de titular para o Atlético-MG para a vaga de Júnior Alonso, negociado com o Krasnodar. Mas o retorno precoce do paraguaio por causa da guerra da Rússia na Ucrânia acabou sacrificando o uruguaio. Alonso retornou e é o titular absoluto. O veterano, que só fez um dos nove jogos do time no Brasileirão, acabou no banco de reservas.