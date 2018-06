Godín é submetido a cirurgia após perder dentes em jogo do Espanhol

O zagueiro Diego Godín foi submetido nesta segunda-feira a uma cirurgia de reconstrução na boca. Ele precisou passar pelo procedimento depois de perder alguns dentes e ter a região afetada durante a vitória do Atlético de Madrid sobre o Valencia por 1 a 0, no último domingo.

O jogador de 31 anos precisou ser substituído no início da etapa final do confronto depois de se chocar duramente com o goleiro adversário, o brasileiro Neto. Ao tentar finalizar um cruzamento para o gol, o zagueiro foi atingido e deixou o gramado sangrando e sentindo bastante dor.

De acordo com relatos dos presentes, funcionários do Atlético foram ao gramado do estádio Wanda Metropolitano após a partida para tentar recuperar os dentes perdidos de Godín. Enquanto isso, o jogador era encaminhado ao hospital, onde foi submetido a exames que diagnosticaram a necessidade de cirurgia.

Nesta segunda, o Atlético explicou que uma programação especial foi planejada para Godín esta semana, já que o zagueiro não pode treinar normalmente. O uruguaio já foi descartado para o confronto deste sábado diante do Málaga, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.