Godín lesiona o tornozelo e vira problema para o Atlético e a seleção uruguaia

A suada vitória sobre o Bayern de Munique nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, pode ter resultado em mais um desfalque para o Atlético de Madrid. O zagueiro Diego Godín saiu de campo com uma lesão no tornozelo esquerdo e deverá se tornar outra baixa para o técnico Diego Simeone.

O Atlético de Madrid rapidamente confirmou a lesão de Godín, que torceu o ligamento lateral externo do tornozelo esquerdo. O clube, no entanto, explicou que o jogador ainda precisará por exames mais detalhados para que possam ser determinados o grau do problema e o período previsto de afastamento.

No último fim de semana, o Atlético já havia perdido dois jogadores por problemas físicos na vitória sobre o Deportivo La Coruña. O também zagueiro José Giménez sofreu lesão no músculo adutor da perna direita, enquanto o volante rompeu o ligamento cruzado do joelho direito.

Com a contusão, Godín também pode se tornar problema para a seleção uruguaia para as partidas contra Venezuela e Colômbia, nos dias 6 e 11 de outubro, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O país, aliás, já terá que lidar com o desfalque justamente de Giménez por conta da lesão sofrida com a camisa do Atlético.