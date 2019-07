Godoy Cruz x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

O Godoy Cruz, da Argentina, recebe nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o Palmeiras pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo será no estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza. O encontro de volta está marcado para a próxima semana, no Allianz Parque, em São Paulo.

Godoy Cruz x Palmeiras terá transmissão pelo canal Fox Sports e acompanhamento em tempo real no Estado.

Na fase de grupos, a equipe argentina ficou em segundo lugar do grupo C, atrás do líder, Olímpia, e à frente do Sporting Cristal, do Peru, e Universidad de Concepción, do Chile. Já o Palmeiras, terminou como líder do grupo F, ao fazer a melhor campanha geral.

O time do técnico Luiz Felipe Scolari tenta superar a sequência de duas derrotas nos últimos jogos. Após perder para o Inter, pela Copa do Brasil, e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda precisa superar na Libertadores os problemas enfrentados na viagem até a Argentina. O avião da equipe precisou cancelar duas tentativas de pouso no domingo e provocou um susto na delegação.

O Godoy Cruz, por sua vez, vive momento mais tranquilo. O time só jogou uma vez desde a parada para a Copa América, em compromisso pela Copa Argentina, e teve tempo para treinar. Dentro de casa o time fez boa campanha na competição, ao não ter sofrido gols durante a fase de grupos.