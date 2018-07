Goetze sofre lesão e desfalca Borussia até janeiro

Goetze já estava com problema físico antes da rodada do fim de semana. Com dores na virilha, o jogador de 19 anos só entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo. Antes de machucar a coxa, ele chegou a acertar uma bola na trave.

Machucado, o meia desfalcará o vice-líder do Campeonato Alemão no jogo do próximo sábado, contra o Freiburg, e na partida contra o Duesseldorf, na semana que vem, pela Copa da Alemanha.

Apesar do tropeço no final de semana, o Borussia segue na cola do Bayern de Munique na tabela do Alemão. O time soma 31 pontos, contra 34 do líder. O Schalke também apresenta 31 pontos, mas leva desvantagem nos critérios de desempate.