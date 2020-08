Goiás anuncia a contratação do lateral-direito Edilson

O Goiás anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Edilson. O experiente jogador estava sem clube desde a sua saída do Cruzeiro, em junho. Aos 34 anos, ele assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021.

A chegada do jogador foi celebrada pelo Goiás no Twitter. "Olá, torcida esmeraldina. Aqui é o Edílson. A partir de agora, sou jogador do maior do Centro-Oeste. Feliz e motivado com esse novo desafio. Grande abraço a todos e tenho certeza que, juntos, vamos fazer uma grande temporada", disse o jogador em vídeo compartilhado pelo clube.

Edilson estava no Cruzeiro desde 2018. Nesta temporada, ele participou de nove jogos e marcou dois gols. Em seu currículo ele ainda exibe passagens pelo Grêmio, onde foi campeão da Libertadores, Corinthians, Botafogo, entre outros times.

Edilson chega no Goiás para disputar posição com Juan Pintado, Yago Rocha e Cristiano Vidal. Atualmente a equipe soma quatro pontos no Brasileiro e busca se recuperar na competição.