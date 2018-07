Goiás anuncia contratação do técnico Hélio dos Anjos

Na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, após a derrota para o Santa Cruz, por 3 a 0, em Recife (PE), na última sexta-feira, o Goiás anunciou na noite deste sábado a contratação do experiente Hélio dos Anjos, que chega para assumir a vaga de Sílvio Criciúma.

Esta será a sexta passagem do treinador de 59 anos pelo Goiás, onde conquistou a Série B de 1999 e quatro estaduais. Hélio dos Anjos vai iniciar os trabalhos na próxima segunda-feira e a estreia será no próximo sábado, contra o Paysandu, no Serra Dourada, pela 25ª rodada.

Hélio dos Anjos iniciou a carreira no Joinville e passou por inúmeros clubes brasileiros, como Avaí, Vitória, Náutico, Atlético-PR, Sport, Grêmio, Guarani e Vasco, entre outros. Nos dois últimos anos ele estava trabalhando no futebol árabe.

Sem vencer há sete jogos, o Goiás caiu para a 17ª colocação, com 25 pontos, dois a menos que o Luverdense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.