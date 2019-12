Goiás anuncia permanência do técnico Ney Franco para a próxima temporada

O Goiás anunciou nesta sexta-feira a permanência do técnico Ney Franco para a próxima temporada. O treinador assinou um novo vínculo com o clube esmeraldino com validade até dezembro de 2020.

Com a permanência de Ney Franco, também continuam no Goiás os auxiliares Rodney Gonçalves e Moacir Pereira. Além deles, chega o preparador físico Alexandre Lopes, que trabalhou com o treinador em 2018 e estava na Chapecoense.

Ney Franco está em sua segunda passagem no Goiás. Na primeira, em 2018, o time esmeraldino conquistou o acesso à Série A. Nesta temporada, o treinador de 53 anos dirigiu a Chapecoense antes de retornar ao clube goiano no começo de agosto.

Com Ney Franco, o Goiás melhorou seu desempenho no Campeonato Brasileiro e assegurou uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana, terminando o torneio na décima colocação. O time goiano, depois de uma sequência de quatro vitórias, chegou até a sonhar com a Copa Libertadores.

A Sul-Americana será a grande prioridade do Goiás em 2020. Ney Franco já venceu o torneio continental em 2012. Naquele ano, conduziu o São Paulo ao título, o principal de sua carreira.