Goiás aposta em Walter para derrotar o Fluminense no Serra Dourada

GOIÂNIA - Em sétimo lugar com 33 pontos, o Goiás recebe o Fluminense, invicto há seis rodadas, neste sábado, às 18h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no G4, o time alviverde aposta no atacante Walter para superar o rival.

Com oito gols na competição, ele negocia renovação de contrato com o Goiás e também junto ao Porto, que detém seus direitos federativos e estaria interessado em uma troca envolvendo Thiago Mendes. "O Goiás mostrou interesse, mas falta acertar o valor do salário", explicou o atacante. "O dinheiro não muda a minha vida, quero ficar no lugar que gosto e já abri mão de metade do meu salário para ficar no Goiás", disse.

Para o jogo deste sábado, o zagueiro Ernando, reclamando de contratura muscular na coxa, será substituído por Valmir Lucas. O meia Tartá, por restrição contratual, não enfrenta o Fluminense e deixa vaga para Ramon. E o lateral-direito Vitor, suspenso pelo STJD, dará lugar a Yuri.