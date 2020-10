Goiás aposta na experiência para sair da lanterna e surpreender Atlético-MG

Pressionado com a sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro, o Goiás tenta sair da lanterna na partida contra o líder Atlético Mineiro neste sábado, às 21h, no Mineirão. O técnico Enderson Moreira, mais uma vez, deverá apostar na experiência de jogadores como Rafael Moura e Edílson para tentar mudar a situação do clube.

E a pressão aumentou com a derrota para o Fluminense, no Serrinha, por 4 a 2, tanto que os jogadores se reuniram com torcedores de uma organizada. Apesar de não terem ocorrido incidentes de violência, a tensão era grande entre todos os envolvidos.

O treinador, no entanto, sabe da necessidade de vencer o líder e ganhou um reforço de última hora para o duelo. Ex-São Paulo, Shaylon chegou e poderá iniciar jogando. Caso aconteça, ocupará a função de Jara. Existe ainda uma dúvida envolvendo Jeferson. Expulso contra o Internacional, ele pegou dois jogos de suspensão. O Goiás ainda aguarda um efeito suspensivo para poder escalá-lo. Caju é opção.

"Estamos decepcionando o torcedor. Sentimento de tristeza. Não adianta falar que temos muitos jogos pela frente. Precisamos pensar no próximo, que é contra o Atlético-MG. Partida muito difícil, fora de casa. Então é pensar nesse próximo confronto, não dá para pensar lá na frente", falou Edilson.

O Goiás tem apenas nove pontos, conquistados em duas vitórias e três empates, a três de Red Bull Bragantino e Coritiba. O time esmeraldino ainda perdeu outras seis vezes.