Goiás aposta nos gols de Walter para duelo em Brasília

"As coisas estão brilhando aqui no Goiás", disse Walter, que já marcou quatro dos 11 gols dos goianos no Brasileirão. Dois deles foram na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, na última quarta-feira, quando a equipe acabou com série de três jogos sem ganhar e chegou aos 16 pontos, na 10ª colocação do campeonato.

No jogo diante do Botafogo, o Goiás não esconde que vai investir na marcação, apostando nos contra-ataques. E o técnico Enderson Moreira mantém dúvidas na escalação. Ele tem o retorno do volante Dudu Cearense e do meia Hugo, após suspensão. Mas pode optar pela permanência de David no meio e colocar Paulo no ataque.