Goiás arranca empate contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B

O Paysandu bem que tentou se distanciar de vez da zona de rebaixamento, mas acabou cedendo o empate, por 1 a 1, para o Goiás, na tarde deste sábado, em partida realizada no Mangueirão, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado também não ajudou muito o clube goiano, que segue em situação complicada.

Com o resultado, o Paysandu, que completou o seu terceiro jogo sem vitória, fica na 14ª colocação, com 40 pontos, um a menos do que o Goiás, em 13.º. Ambos têm ainda uma "gordurinha" para queimar em relação ao descenso.

Precisando vencer, o Paysandu começou pressionando e não demorou para abrir o placar. Aos 16 minutos, Leandro Cearense recebeu de Tiago Luís e acabou sendo derrubado dentro da área: pênalti. Na cobrança, o atacante colocou a bola no fundo das redes, com categoria.

O Goiás cresceu após sair atrás do marcador e chegou bem aos 34 minutos. Léo Gamalho abriu para Walter pela esquerda. O atacante chutou sem ângulo, mas mandou na trave. David ficou com a sobra e chutou para um milagre do goleiro Emerson, que voltou a brilhar ao segurar um chute de falta do atacante Walter.

Aos 44 minutos, a pressão do Goiás se transformou em gol. Léo Gamalho recebeu na entrada da área e fez o pivô para David. O volante encheu o pé para deixar tudo igual. A virada quase veio na sequência. Walter tentou, Emerson falhou e a bola sobrou para Gamalho, que não conseguiu desviar para o gol.

No segundo tempo, a partida caiu muito em produção ofensiva. Os dois times abusavam do erro de passes e pouco ameaçaram. A melhor chance foi com Tiago Luís, que tentou o chute, porém, pegou mascado na bola e facilitou o corte da defesa do time goiano. Nos minutos finais, ambas as equipes optaram para segurar a bola, deixando evidente a satisfação pelo resultado.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o CRB na terça-feira, às 21h30, no Serra Dourada, em Goiânia. O Paysandu só jogará em 29 de outubro, às 17 horas, no Mangueirão, em Belém, diante do Sampaio Corrêa.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 1 GOIÁS

PAYSANDU - Emerson; Edson Ratinho (Cleyton), Fernando Lombardi, Gualberto (Domingues) e João Lucas; Augusto Recife, Rodrigo Andrade, Jhonnatan e Tiago Luís; Leandro Cearense e Jobinho (Bruno Veiga). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOIÁS - Márcio; Ednei (Sueliton), Wesley Matos, David Duarte e Felipe Saturnino; Adriano (Patrick), Léo Sena e David; Rossi (Carlos Eduardo), Léo Gamalho e Walter. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Leandro Cearense, aos 16, e David, aos 44 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Felipe Duarte Varejão (ES).

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Andrade (Paysandu); Wesley Matos e Felipe Saturnino(Goiás).

RENDA - R$ 152.354.

PÚBLICO - 13.412 pagantes.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).