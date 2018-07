Goiás bate Americana e comemora 1ª vitória fora de casa

O time paulista acumulou a sua segunda derrota seguida e corre sérios riscos de deixar o G-4 no complemento da rodada. Por enquanto, é o quarto colocado, com 20 pontos. Em compensação, o Goiás, que vinha de cinco derrotas como visitante, pula para a décima posição, com 15 pontos. Com isso, se afasta de vez dos últimos colocados.

Mesmo jogando fora da casa, o Goiás adotou uma postura ofensiva e abriu o placar logo aos três minutos. O atacante Guto ajeitou para o volante Carlos Alberto, que mandou no canto direito do goleiro Jailson. O restante do período foi marcado por muita marcação e poucas finalizações.

No segundo tempo, o Goiás voltou a marcar logo no começo. A um minuto, o meia Diniz cobrou escanteio e o goleiro Jailson mandou contra o próprio gol. A partir daí, o nome do jogo foi o goleiro Harlei, que fez pelo menos quatro grandes defesas.

No final, aos 43 minutos, o atacante Charles chegou a diminuiu, após rebote de Harlei. No entanto, o meia Marcelo Costa fez o terceiro dos goianos, aos 45, e fechou o placar.

Pela 13.ª rodada, na próxima terça, às 19h30, o Americana busca a reabilitação contra a Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo. No mesmo dia e horário, o Goiás joga contra o Sport, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Ficha técnica

Americana 1 x 3 Goiás

Americana - Jailson; Paulo Sérgio, Jorge Luiz, Henrique e Magal; Júlio César, Alê (André Luiz), Moacir (Fumagalli) e Marcinho; Dodô e Reinaldo (Charles). Técnico: Toninho Cecílio.

Goiás - Harlei; Douglas, Rafael Tolói, Ernando e Marcão; Marcinho Guerreiro, Carlos Alberto (Valmir Lucas), Alan Bahia e Diniz (Marcelo Costa); Iarley e Guto (Jonathan). Técnico: Márcio Goiano.

Gols - Carlos Alberto, aos 3 minutos do primeiro tempo; Jailson (contra), a 1, Charles, aos 43, e Marcelo Costa, aos 45 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Moacir, Jorge Luiz e Júlio César (Americana); Diniz, Marcinho Guerreiro, Iarley e Douglas (Goiás).

Árbitro - Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (AM).

Renda - R$ 13.815,00.

Público - 1.752 pagantes.

Local - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).