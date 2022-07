Goiás bate Coritiba em duelo direto e acaba com jejum de vitórias no Brasileirão

Em um dos jogos que abriram as disputas da 20ª rodada, a primeira do segundo turno do Brasileirão, na tarde deste sábado, o Goiás fez jus ao fator casa para acabar com um jejum de três jogos sem vitória. Em um duelo direto de meio de tabela, o time goiano recebeu e venceu o Coritiba, pelo placar de 1 a 0, no Estádio da Serrinha. Pedro Raul, no segundo tempo, fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Goiás chegou aos 25 pontos e subiu para a 11ª colocação. Já o Coritiba segue sem vencer em casa neste Brasileirão e viu sua gordura para a zona de rebaixamento diminuir. Com 22 pontos, o time paranaense é 14ª. O Cuiabá, que é atualmente o primeiro time dentro do Z-4, tem 20 e ainda joga na rodada.

Mesmo jogando fora de casa, o Coritiba foi para cima e quase abriu o placar aos onze minutos de jogo. Depois de um lançamento longo, Alef Manga recebeu na área e tentou encobrir o goleiro Tadeu. Mas, a bola acabou explodindo no travessão antes de sair pela linha de fundo. A resposta do Goiás veio aos 19, quando Maguinho recebeu de Pedro Raul e soltou o pé em um chute cruzado, mas a bola saiu por cima do gol.

A partir daí, as marcações se acertaram e o ritmo da partida caiu um pouco. Porém, nos minutos finais, o Coritiba teve mais duas boas chances de sair em vantagem. Aos 42, depois de um escanteio cobrado na área, Guillermo de los Santos finalizou à queima roupa, mas Tadeu conseguiu fazer a defesa. Já aos 44, Alef Manga pegou uma sobra e bateu de primeira, mas mais uma vez o goleiro do Goiás fez um milagre.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado, mas a primeira chance de perigo da segunda etapa veio apenas aos 20 minutos. Em um contra-ataque rápido, Pedro Raul avançou da intermediária e quando chegou a entrada da área, bateu cruzado. A bola saiu tirando tinta da trave. O próprio atacante teve mais uma chance minutos depois, dessa vez de cabeça, mas parou em uma boa defesa de Alex Muralha.

Porém, aos 34 minutos, o atacante do Goiás não perdoou e deixou os donos da casa em vantagem. Danilo Barcelos cruzou na área, Dadá Belmonte desviou e a bola sobrou livre para Pedro Raul, que apareceu sozinho na segunda trave e só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. Nos minutos finais, o Coritiba foi para o tudo ou nada, mas acabou tendo Egídio expulso após uma entrada em Maguinho e não conseguiu ter forças para buscar a igualdade.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 21ª rodada do Brasileirão. No domingo, o Goiás visita o Palmeiras, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 16h. Já na segunda-feira (08), o Coritiba recebe o Santos, no Estádio Couto Pereira, às 20h.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 CORITIBA

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter (Danilo Cardoso), Caetano e Juan Pablo (Danilo Barcelos); Auremir (Caio), Diego, Vinicius (Henrique Lordelo) e Dadá Belmonte; Nicolas (Renato Junior) e Pedro Raul. Técnico - Jair Ventura.

CORITIBA - Alex Muralha; Guilhermo de los Santos (Régis), Henrique e Luciano Castán; Matheus Alexandre, Willian Farias, Bruno Gomes (Trindade) e Egídio; Alef Manga, Adrián Martínez (Léo Gamalho) e Igor Paixão. Técnico - Gustavo Morínigo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

GOL - Pedro Raul, aos 34 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maguinho (Goiás) e Willian Farias e Adrián Martínez (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Egídio (Coritiba).

PÚBLICO - 9.446 pagantes (11.267 total).

RENDA - R$ 169.900.00.

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).