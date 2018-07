Goiás bate o Avaí na Ressacada e confirma bom momento na Série B

Depois de um início complicado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás vem dando sinais de recuperação e de que pode até brigar pelo acesso. Mesmo jogando na Ressacada, em Florianópolis (SC), o time goiano bateu o Avaí por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, pela 14ª rodada.

Apesar da derrota, o time catarinense segue dentro do G4, na terceira colocação, com 22 pontos. No entanto, CSA e Vila Nova, ambos com a mesma pontuação, e Figueirense, com um a menos, ainda jogam na rodada. O Goiás, agora com 18 pontos, chegou à nona colocação e se aproximou ainda mais da briga na parte de cima da tabela.

O Avaí criou as melhores chances de gol no início do jogo e por muito pouco não abriu o placar aos 13 minutos, com Rodrigão. Guga cobrou falta e a bola sobrou dentro da área para o atacante que acertou a trave do visitante.

Aos 29 minutos, Rodrigão chegou a balançar as redes, completando com a cabeça o cruzamento de Capa, mas o gol foi anulado por posição de impedimento do centroavante avaiano.

Justamente quanto o gol do time da casa parecia estar ficando maduro, o Goiás surpreendeu no contra-ataque. Michel recebeu de Felipe Garcia, ganhou da marcação na base da velocidade e tocou na saída do goleiro Aranha.

Na segunda etapa, a pressão do Avaí foi ainda maior. A equipe mandante buscou o gol de empate de todas as maneiras, mas não conseguiu superar o sistema defensivo do adversário.

Abusando do jogo aéreo, com mais de 30 cruzamentos para a área ao longo da partida, o Avaí insistiu até o último minuto e por pouco não empatou já nos acréscimos em cobrança de escanteio de Marquinhos, que Romulo finalizou, mas a bola desviou na defesa e foi para fora. Até o goleiro Aranha foi para o ataque no último lance e a bola sobrou para André Moritz, que chutou na trave.

O Avaí volta a campo na quinta-feira, dia 12 de julho, quando enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, no Paraná, pela 15ª rodada da Série B. No dia seguinte, o Goiás recebe o Criciúma, no Estádio Olímpico de Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 x 1 GOIÁS

AVAÍ - Aranha; Marquinhos, Airton e Fagner Alemão (Marquinhos); Guga, Judson, Matheus Barbosa (André Moritz) e Capa; Getúlio (Maurinho), Rodrigão e Romulo. Técnico: Geninho.

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, David Duarte, Edcarlos e Ernandes; João Afonso, Felipe Garcia (Victor Ramos), Felipe Gedoz (Jacó) e Renato Cajá; Michael (Júnior Viçosa) e Tiago Luis. Técnico: Ney Franco.

GOL - Michael, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fagner Alemão (Avaí); Edcarlos e Felipe Garcia (Goiás).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA - R$ 63.980,00.

PÚBLICO - 3.126 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).