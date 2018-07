Goiás bate o Bragantino fora de casa e deixa a zona do rebaixamento da Série B

Para o time da casa, a derrota significou permanecer com nove pontos, na 18.ª colocação, enquanto que o goiano subiu para o 15.º lugar com três pontos a mais. Joinville, com 11, Tupi, com nove, e Sampaio Corrêa, com seis, completam a zona da degola.

Mesmo jogando fora de casa, o Goiás foi mais presente no campo de ataque no primeiro tempo. Apesar de exigir uma série de defesas do goleiro Felipe, o time visitante não criou nenhuma chance clara de abrir o placar e demonstrou deficiência no último passe na capacidade de finalização.

O Bragantino, paradoxalmente, apostou nos contra-ataques. Sem conseguir manter a posse de bola, o time paulista buscava ligações rápidas entre a defesa e o ataque, mas também não criou nenhuma jogada de grande perigo.

A segunda etapa começou sem muitas emoções, assim como a primeira, mas tudo mudou a partir dos 22 minutos. Léo Sena invadiu a área e cruzou para Rossi, que se antecipou ao zagueiro e finalizou para o fundo do gol, abrindo o placar para o Goiás.

Após o gol, o Bragantino foi obrigado a se abrir em busca do empate e a partida ficou mais movimentada. Recuado, o Goiás conseguia criar boas jogadas em contragolpes e exigia defesas de Felipe, enquanto que o time paulista tentava pressionar o adversário com bolas levantadas para a área. Sem sucesso. Fechada, a equipe visitante segurou o resultado até o apito final e garantiu a importante vitória.

Na 12.ª rodada, o Bragantino visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), nesta sexta-feira, às 19h15. No sábado, às 16 horas, o Goiás faz o clássico estadual contra o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 x 1 GOIÁS

BRAGANTINO - Felipe; Guilherme Andrade, Rodrigo Sam, Éder Lima e Bruno Pacheco; Gabriel Dias (Alemão), Edson Sitta (Rômulo), Daniel Pereira e Tartá (Erick); Eliandro e Claudinho. Técnico: Toninho Cecílio.

GOIÁS - Renan; Johnatan, Wesley Matos, Anderson Salles e Jefferson; Willian, David, Léo Sena (Higor Leite) e John Cley (Cassiano); Rossi e Rafhael Lucas (Carlos Eduardo). Técnico: Léo Condé.

GOL - Rossi, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Sitta e Alemão (Bragantino); Jefferson e Rafhael Lucas (Goiás).

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

RENDA - R$ 6.520,00.

PÚBLICO - 1.200 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).