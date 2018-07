Goiás bate Vitória, mas segue em penúltimo lugar

O Goiás enfim voltou a dar uma alegria ao seu torcedor. Neste domingo, a equipe derrotou o Vitória por 1 a 0, em partida disputada no Estádio do Serra Dourada, e encerrou uma sequência de três jogos sem triunfos no Campeonato Brasileiro. Já o time baiano acumulou a quinta derrota seguida em partida que marcou a estreia do técnico Antônio Lopes.

Mesmo assim,o Goiás segue em situação complicada no torneio nacional. Apesar da vitória, a equipe está apenas em 19º lugar, com 28 pontos, e terá nove partidas para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Vitória permanece em 15º lugar, com 31 pontos. "Passamos por muitas situações complicadas e vencer hoje foi um alívio", disse o goleiro Harlei no final do jogo.

Apesar de atuar em casa, com a obrigação de vencer, o Goiás não conseguiu ser ofensivo e ter o controle do jogo no primeiro tempo. Acabou jogando mal e não rompeu o bloqueio defensivo do time baiano. Mais organizado, o Vitória deu um grande susto no primeiro tempo na sua melhor jogada no ataque. Aos 27 minutos, Elkeson cruzou, a zaga falhou, Ricardo Conceição bateu no canto, mas Harlei mandou pra escanteio.

No segundo tempo, o Goiás voltou a jogar mal, sem criatividade, e acabou passando por situações difíceis. Dominado, viu o Vitória chegar com perigo aos 22 minutos, quando Thiago Humberto bateu forte, mas a bola explodiu no travessão.

O Goiás, porém, foi salvo em uma jogada de bola parada. Aos 32 minutos, César Santiago derrubou Everton Santos. O meia Bernardo cobrou bem, acertou o ângulo direito de Lee e fez o gol da vitória. Em vantagem, o time goiano melhorou e Otacílio Neto ainda perdeu boa chance. Aos 46 minutos, completou cruzamento de cabeça, mas a bola foi pra fora.

Na 30ª rodada, o Goiás encara o Atlético-PR no Arena da Baixada, no sábado. O Vitória recebe o Grêmio Prudente no domingo em Salvador.

Ficha Técnica:

Goiás 1 x 0 Vitória

Goiás - Harlei, Douglas, Valmir Lucas, Ernando e Jadilson (Bernardo); Amaral, Wellington Monteiro, Carlos Alberto (Otacílio Neto) e Wellington Sacci; Jones (Wendel) e Everton Santos. Técnico: Jorginho.

Vitória - Lee; Gabriel Paulista, Thiago Martinelli, Anderson Martins e Egídio (Henrique); Ricardo Conceição, Neto Coruja (César Santiago), Elkeson e Bida; Ramon (Thiago Humberto) e Kléber Pereira. Técnico: Antonio Lopes.

Gol - Bernardo, aos 32 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Carlos Alberto, César Santiago, Everton Santos e Bernardo (Goiás); Thiago Martinelli, Neto Coruja e Anderson Martins (Vitória).

Árbitro - Paulo César de Oliveira (Fifa-SP).

Renda - R$ 33.065,00.

Público - 1.806 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).