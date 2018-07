Goiás bate Vitória por 1 a 0 e deixa zona da degola

GOIÂNIA - O time do Goiás saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao surpreender e vencer por 1 a 0 o vice-líder Vitória neste domingo, no Serra Dourada. A primeira vitória do alviverde jogando em casa - segunda no total - ocorreu pela sexta rodada da competição. Walter, no segundo tempo, foi o autor do único gol da partida.

Na próxima rodada, domingo que vem, o Goiás, que agora soma oito pontos, na 12.ª colocação, pega o Criciúma às 18h30 no Heriberto Hulse. Já o Vitória, ainda vice-líder com dez pontos, enfrenta o São Paulo, no mesmo dia, às 16 horas, no Barradão, em Salvador.

Para vencer em seus domínios, o Goiás combinou velocidade no ataque e meio de campo bem posicionado. O que limitou os avanços do Vitória, que ofereceu pouco perigo ao adversário no segundo tempo. "O time está um pouco mais ajustado, agora, após mudanças técnicas que a gente não esperava fazer", disse o treinador Enderson Moreira.

No primeiro tempo o Vitória explorou as falhas do Goiás e dominou. Subiu com velocidade, mas perdeu as melhores chances de marcar. Aos dois minutos Dinei bateu pra fora e aos 19 minutos acertou o travessão.

E o Vitória teve um gol anulado aos 44 minutos. Renato Cajá cobrou falta, a bola desviou em Hugo e entrou. O juiz anulou por impedimento de Gabriel: "É difícil fazer um gol num campeonato como esse. Aí tem um legal e você não dá?", reclamou Caio Júnior, no intervalo.

Desentrosado e errando passes, o Goiás demorou a reagir. Mas quando subiu, o atacante Walter não desperdiçou as duas melhores lance. Aos 38, bateu forte e o goleiro mandou para escanteio. Aos 47 minutos mandou por cima do travessão a melhor jogada do Goiás.

Na etapa final, Goiás foi pra cima, armando boas jogadas de ataque. E Walter deu a resposta que buscava, abrindo o marcador e dando a vitória ao Goiás. Aos sete minutos ele aproveitou a boa jogada pela esquerda com Wiiliam Matheus cruzando, subiu, cabeceou e acertou na trave. Sem marcação, aproveitou o rebote e balançou as redes.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 X 0 VITÓRIA

GOIÁS - Edson; Clayton Sales, Ernando, Rodrigo e William Matheus; Amaral, Tiago Mendes (Dudu Cearense), Hugo (Ramon) e Renan Oliveira; Erick Flores (Neto Baiano) e Walter. Técnico: Enderson Moreira.

VITÓRIA - Wilson; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Danilo Tarracha; Michel, Cáceres (Vander), Escudero e Renato Cajá; Max Biancucchi (Marquinhos) e Dinei (Rômulo). Técnico: Caio Júnior.

GOLS - Walter, aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Edson (Goiás); Victor Ramos (Vitória).

RENDA - R$ 86.090,00.

PUBLICO - 4.420 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).