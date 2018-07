Goiás consegue virada histórica sobre o Vitória

Com o resultado histórico, o Goiás conseguiu se aproximar do grupo dos quatro primeiros. A equipe subiu para os onze pontos, na nona posição. Apesar da derrota, o Vitória conseguiu se manter no G4 da competição, com 13 pontos.

O Vitória demorou apenas 19 minutos para abrir larga vantagem no marcador. Jogando em velocidade pelos lados, os baianos abriram o placar com Marquinhos, aos 13 minutos, aproveitando rebote do goleiro Harlei. Depois Neto Baiano começou a dar show. Em apenas um minuto, ele marcou duas vezes, primeiro aproveitando passe de Pedro Ken, depois escorando cruzamento de Marquinhos. O Goiás conseguiu descontar aos 32 minutos, em lindo chute de fora da área de David.

Na segunda etapa, o Goiás foi para cima e conseguiu o que parecia improvável no final da primeira etapa: uma virada. Ricardo Goulart descontou aos 21 minutos, depois de Iarley ajeitar de cabeça. Aos 32 minutos, coube ao estreante Renan Oliveira, em seu primeiro toque na bola, empatar desviando de cabeça - o jogador, vindo do Coritiba, estreava pelo Goiás.

A partir do empate, o jogo virou um ataque contra defesa. Em cima do adversário, o Goiás conseguiu virar em cobrança de pênalti de Rafael Toloi sofrido por Felipe Amorim.

O Goiás volta a campo contra o Guaratinguetá, na próxima terça-feira, às 21 horas, novamente no Serra Dourada. Já o Vitória encara o Avaí, no próximo sábado, às 16h20, no Estádio Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 4 X 3 VITÓRIA

GOIÁS - Harlei; Vítor, Rafael Toloi, Ernando (Renan Oliveira) e Egídio (Ramon); Amaral, Thiago Mendes, David e Ricardo Goulart; Felipe Amorim e Júnior Viçosa (Iarley). Técnico - Enderson Moreira.

VITÓRIA - Renan; Léo, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Wellington Saci; Ananias, Rodrigo Mancha, Pedro Ken (Reniê) e Tartá; Marquinhos (Eduardo Ramos) e Neto Baiano (Dinei). Técnico - Paulo César Carpegiani.

GOLS - Marquinhos, aos 13, Neto Baiano, aos 18 e aos 19, e David, aos 32 minutos do primeiro tempo. Ricardo Goulart, aos 21, Renan Oliveira, aos 31, e Rafael Toloi, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÃO AMARELO - Ananias, Léo e Victor Ramos (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Léo (Vitória).

PÚBLICO - 4.232 pagantes.

RENDA - R$ 44.190,00.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).