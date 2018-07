Goiás considera 'péssimo' empate com Palmeiras O Goiás calcula que quatro vitórias e um empate nos últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro serão suficientes para evitar o rebaixamento. Neste sábado, o time do Centro-Oeste busca o primeiro passo para esse objetivo diante do Palmeiras, às 18h30, na Arena Barueri.