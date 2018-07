Goiás contrata Léo Condé para substituir Enderson Moreira

Do dia para a noite o Goiás trocou de treinador na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite da última quarta-feira, a diretoria dispensou Enderson Moreira e já acertou nesta quinta com Léo Condé, ex-Bragantino. O novo comandante será apresentado na manhã de sexta-feira na sala de imprensa do Estádio Hailé Pinheiro, às 11 horas.

Ele acompanhará a partida contra o Oeste no estádio Serra Dourada, às 20h30, pela 8ª rodada, mas quem comandará o elenco é o auxiliar técnico da comissão permanente do Goiás, Danny Sérgio. Juntamente com o treinador chegam Henrique Furtado, assistente técnico; Renato Negrão, auxiliar técnico; e Luís Augusto Alvim, preparador físico.

Léo chega para tentar tirar o time da zona de rebaixamento, já que soma apenas cinco pontos na 17ª posição. Para este primeiro duelo, ele não poderá contar com Juninho, Daniel Carvalho e Carlos Eduardo, ainda entregues ao departamento médico.