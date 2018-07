Goiás contrata os meio-campistas Bernardo e Jonílson

Jonílson não teve o seu contrato renovado com o Atlético e chega gratuitamente ao Goiás. Com 31 anos, o volante iniciou a carreira no Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e passou por Botafogo, Cruzeiro, Vegalta Sendai, do Japão, Vasco e Botafogo de Ribeirão Preto.

Já Bernardo foi cedido por empréstimo pelo Cruzeiro até o final da temporada. O meia tem apenas 19 anos, se destacou nas categorias de base do clube mineiro e ganhou suas primeiras chances na equipe profissional em 2008. Neste ano, porém, ele perdeu espaço na equipe diante da concorrência de Gilberto e Roger.