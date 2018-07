Goiás cresce no 2º tempo, goleia o ASA e vira líder

Com a derrota do Criciúma para o Barueri, por 4 a 3, o time goiano assumiu a liderança da competição, com 67 pontos, dois a mais que os catarinenses, em terceiro, e um na frente do Vitória, vice-líder. O ASA, que não almeja mais nada, permanece com 40 pontos, na zona intermediária da classificação.

Os torcedores goianos entenderem a importância do jogo e compareceram em peso ao Serra Dourada. No total, mais de 21 mil pagantes acompanharam a partida, no maior público do time no torneio. Em casa, o Goiás continua invicto.

No primeiro tempo, o Goiás tentou de todos os lados o resultado e, com diversas chances, não conseguiu furar o bloqueio do goleiro Gilson, que estava numa noite inspirada e fez alguns milagres. Como aos 24 minutos, num cruzamento na pequena área, quando Renan Oliveira cabeceou à queima roupa para ótima defesa do goleiro.

Se no primeiro tempo a bola não quis entrar, nos últimos 45 minutos, a rede não demorou a balançar. Logo aos 10 minutos, Walter aproveitou bobeira da defesa e lançou para Vitor, que da entrada da área, bateu cruzado, sem chance para Gilson.

Três minutos depois, Walter tabelou com Ricardo Goulart e bateu cruzado, mais uma vez, indefensável para o goleiro alagoano. Aos 27 minutos, após cruzamento, a defesa do ASA afastou mal e a bola sobrou para Walter, que bateu com força para o gol. Dois minutos depois, após mais um cruzamento, Ricardo Goulart desviou na trave. A bola voltou para Walter, que só desviou para o gol. Era a noite dele.

O Goiás volta ao gramado na próxima sexta-feira, quando enfrenta o ABC, em Natal, às 19h30, defendendo a liderança e podendo confirmar o acesso. Por sua vez, o ASA joga no sábado, contra o Bragantino, às 16 horas, em Arapiraca (AL).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 4 x 0 ASA

GOIÁS - Harlei; Vitor, Ernando, Valmir Lucas e Egídio; Amaral, Thiago Mendes, Ramon, Renan Oliveira (Iarley) e Ricardo Goulart (Caio); Walter (Júnior Viçosa). Técnico - Enderson Moreira.

ASA - Gilson; Cal, Walisson e Edson Veneno (Jorge Caju); Geovane, Audálio, Jorginho, Davi Ceará (Valdivia) e Tales; Alexsandro (Bahia) e Lúcio Maranhão. Técnico - Nedo Xavier.

GOLS - Vitor, aos 10 e Walter, aos 13, 27 e 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Goulart e Egídio (Goiás); Edson Veneno, Davi Ceará e Lúcio Maranhão (ASA).

PÚBLICO - 21.062 pagantes.

RENDA - R$ 137.475,00.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).