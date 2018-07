Goiás demite o técnico Sérgio Soares após quatro jogos sem vitória na Série B

Sérgio Soares não é mais técnico do Goiás. A sua passagem pelo clube goiano durou apenas quatro jogos, com aproveitamento pífio de 16,6% e nenhuma vitória neste início de Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria tomou a decisão pela manhã e divulgou o fato na tarde deste sábado em seu site oficial.

Na última sexta-feira, o Goiás voltou a decepcionar ao empatar por 1 a 1 com o Brasil, de Pelotas (RS), pela terceira rodada da Série B. Acontece que o Goiás teve um jogo antecipado da quarta rodada diante do Paraná e, portanto, tem um jogo a mais do que a maioria de seus concorrentes.

A diretoria espera confirmar nas próximas horas o novo comandante, mas por enquanto vai ser dirigido por Sílvio Criciúma, que se sagrou campeão goiano de forma interina. Ele entrou na vaga de Gilson Kleina, que se transferiu à Ponte Preta, mas ao mesmo tempo a diretoria contratou Sérgio Soares. Acontece que ele combinou de assumir o cargo após o término do Campeonato Paulista, onde dirigia o Santo André.

O Goiás agora tem uma folga na tabela e só joga no dia 6 de junho contra o Santa Cruz, de novo no estádio Serra Dourada, em Goiânia. É a chance de começar uma reação para deixar as últimas posições, após dois empates e duas derrotas.