Goiás demite técnico Thiago Larghi e contrata Enderson Moreira

Durou pouco mais de um mês a passagem de Thiago Larghi pelo Goiás. Na tarde desta segunda-feira, a diretoria esmeraldina decidiu pela demissão do treinador. Poucos minutos depois, o clube anunciou a contratação de Enderson Moreira.

"Enderson Moreira é o novo comandante esmeraldino! Desejamos boas-vindas ao vitorioso e experiente treinador, que chega para a sua terceira passagem no Verdão. Parabenizamos também pelos seus 49 anos completados na data de hoje", anunciou a diretoria do Goiás, pelas redes sociais.

Enderson chega ao clube para substituir Larghi, que havia sido contratado para ocupar o lugar de Ney Franco em agosto. Ele comandou o Goiás em apenas seis partidas e teve um aproveitamento de 28%, com três derrotas, dois empates e uma vitória.

A diretoria já vinha insatisfeita com o trabalho, que ganhou um respiro depois de ter vencido o Internacional, por 1 a 0, há duas rodadas. No entanto, no último domingo, o time não mostrou um bom futebol no empate com o Ceará, por 2 a 2, em Fortaleza.

Thiago Larghi, que perdeu uma semana de trabalho por ter testado positivo para a covid-19, deixa o Goiás na penúltima colocação do Brasileirão, com nove pontos e dois jogos pendentes.

Após demitir Largui, o Goiás anunciou Enderson Moreira, que estava sem clube desde que deixou o Cruzeiro no início de setembro após uma sequência de maus resultados. Será a terceira passagem de Enderson Moreira pelo Goiás. Sob seu comando, o clube foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2012.