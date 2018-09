Goiás derrota o Paysandu e sustenta a vice-liderança da Série B

Não foi fácil, mas o Goiás deu mais um importante passo rumo ao acesso à elite do futebol brasileiro na noite desta sexta-feira ao vencer o Paysandu, por 3 a 2, na Curuzu, em Belém (PA), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória garante o Goiás na vice-liderança, com 49 pontos, porque não pode mais ser ultrapassado por nenhum rival até o fim da rodada. A diferença para o líder Fortaleza é de quatro pontos. Por outro lado, o Paysandu teve quebrada a recente série invicta de três jogos e estacionou na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 31 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Goiás não se intimidou e abriu o placar logo aos oito minutos. Lucão soltou a bomba de fora da área e mandou no ângulo de Renan Rocha, fazendo seu 13º gol e se isolando na artilharia da Série B. O problema é que o time esmeraldino recuou demais e chamou o Paysandu para cima.

A mudança de postura custou caro. Aos 33 minutos, Hugo Almeida mandou na cabeça de Thomaz, que só tirou de Marcos. Na sequência, Pedro Carmona quase virou em chute colocado. Mas em uma desatenção da defesa adversária, o Goiás voltou a ficar na frente aos 41 minutos. Rafinha recebeu cruzamento de Maranhão e completou de cabeça.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Giovanni cobrou escanteio fechado, ninguém desviou e a bola entrou direto. O gol olímpico ampliou a vantagem goiana, que voltou a recuar e viu o Paysandu marcar o segundo aos 23 minutos. Mike fez boa jogada individual e bateu cruzado no canto de Marcos.

A partida ficou aberta e os dois times tiveram boas chances de marcar. Robinho bateu colocado e acertou a trave de Renan Rocha. Já nos minutos finais, Diego Ivo ajeitou e Hugo Almeida tocou na saída de Marcos, mas a bola foi na trave antes de sair pela linha de fundo.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 30ª rodada. O Paysandu enfrenta o CSA, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL). O Goiás vai receber o Londrina, às 20h30, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 2 x 3 GOIÁS

PAYSANDU - Renan Rocha; Maicon Silva, Perema, Fernando Timbó e Diego; Nando Carandina, Renato Augusto (Alan Calbergue) e Pedro Carmona (Diego Ivo); Thomaz (Romarinho), Mike e Hugo Almeida. Técnico: João Brigatti.

GOIÁS - Marcos; Alex Silva (Caíque Sá), Edcarlos, Victor Ramos e Ernandes; Gilberto Júnior, Giovanni e Léo Sena; Rafinha, Maranhão (Robinho) e Lucão (Júnior Viçosa). Técnico: Ney Franco.

GOLS - Lucão, aos oito, Thomaz, aos 33, e Rafinha, aos 41 minutos do primeiro tempo. Giovanni, a um, e Mike aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mike e Romarinho (Paysandu); Alex Silva (Goiás).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 86.610,00.

PÚBLICO - 3.839 pagantes (6.635 no total).

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).