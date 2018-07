Goiás derrota Sport e soma terceira vitória consecutiva

Com a vitória, a sua terceira seguida no campeonato, o Goiás chegou aos 18 pontos, ficando a quatro do G4. Enquanto isso, o Sport perdeu uma boa oportunidade de figurar entre os quatro melhores, permanecendo com os mesmos 20 pontos.

Aproveitando mais uma vez a boa presença de sua torcida, o Goiás abriu o placar logo aos três minutos de jogo. No lance, Douglas cobrou falta com categoria por cima da barreira e acertou o ângulo de Paulo Rafael, que ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

Depois disso, o Sport passou a dominar a partida e criou pelo menos três grandes chances, que pararam no goleiro Harlei. Aos 45 minutos, porém, não teve jeito. Marcelinho Paraíba cobrou falta para dentro da área e o volante Carlos Alberto desviou contra o próprio gol, tirando qualquer chance de defesa para Harlei.

Sabendo da importância de fazer o dever de casa, o Goiás partiu para cima do Sport desde o início do segundo tempo, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do time pernambucano e pouco assustou o goleiro Paulo Rafael, apesar de ter maior posse de bola.

Mas a bola parada fez novamente a diferença para os donos da casa. Aos 24 minutos, Alan Bahia cobrou falta com perfeição e colocou o time goiano novamente na frente. Depois disso, o Goiás se segurou na defesa e evitou qualquer reação do Sport.

O Goiás entra em campo novamente na sexta-feira, quando enfrenta o desesperado Duque de Caxias, no Rio, pela 14ª rodada. Por outro lado, o Sport vai folgar no fim de semana, já que o clássico contra o Náutico foi adiado para o dia 9 de agosto, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA:

Goiás 2 x 1 Sport

Goiás - Harlei; Douglas, Rafael Tolói, Ernando e Marcão; Marcinho Guerreiro, Carlos Alberto, Alan Bahia (Amaral) e Diniz (Felipe Amorin); Iarley e Guto (Max Pardalzinho). Técnico - Márcio Goiano.

Sport - Paulo Rafael; Thiaguinho, Tobi, Gabriel e Wellington Saci; Rithelly, Daniel Paulista (Maylson), Naldinho (Danielzinho) e Diego Torres (Willians); Marcelinho Paraíba e Bruno Mineiro. Técnico - Mazola Júnior.

Gols - Douglas, aos 3, e Carlos Alberto (contra), aos 45 minutos do primeiro tempo; Alan Bahia, aos 24 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Fabrício Neves Corrêa (RS).

Cartões Amarelos - Tobi, Douglas, Guto, Marcão, Bruno Mineiro, Rithelly e Amaral.

Renda - R$ 132.915,00.

Público - 20.018 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).