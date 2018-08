Goiás derruba CSA e entra de vez na briga pelas primeiras posições da Série B

Em franca recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás conquistou mais uma importante vitória na briga por uma vaga entre os quatro melhores. O time goiano recebeu o CSA no Estádio Olímpico de Goiânia (GO) e venceu por 3 a 0, pela 20ª rodada da competição, a primeira do segundo turno.

O time goiano chegou aos 30 pontos e se aproximou de vez da disputa por um espaço no G4, ficando apenas quatro pontos abaixo do próprio CSA, vice-líder da Série B. O primeiro colocado é o Fortaleza, com 37 pontos e que ainda não entrou em campo na rodada.

O Goiás foi mais presente no campo de ataque na primeira etapa e logo chegou a assustar a defesa adversária com Felipe Garcia, que bateu da entrada da área e acertou o travessão. De tanto insistir, os mandantes abriram o placar aos 29 minutos, com o artilheiro Lucão. Renato Cajá cruzou da esquerda e o camisa 9 se esticou para completar de carrinho para o fundo do gol.

O jogo ficou ainda mais complicado para o CSA aos 41 minutos, quando o zagueiro Xandão, que já tinha cartão amarelo, fez falta em Lucão e foi expulso pelo árbitro mineiro Igor Junior de Oliveira.

A segunda etapa começou com mais pressão do Goiás. Aos oito minutos, Lucão sofreu falta na entrada da área. Renato Cajá cobrou com categoria e acertou o travessão. Pouco depois, foi a vez de Michael parar na trave. O atacante bateu colocado e carimbou o poste superior pela terceira vez na partida.

Aos 36 minutos, para garantir a vitória, Rafinha bateu forte, o goleiro Felipe espalmou e Michael pegou o rebote e estufou as redes, dobrando a vantagem esmeraldina. No último lance da partida, Michel ainda cruzou na cabeça de Felipe Gedoz, que marcou o terceiro e deu números finais ao jogo.

O Goiás volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pela 21ª rodada. No dia seguinte, o CSA recebe o São Bento no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 3 x 0 CSA

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, Victor Ramos, David Duarte e Ernandes; João Afonso, Giovanni (Léo Sena), Renato Cajá, Felipe Garcia (Rafinha) e Michael; Lucão (Felipe Gedoz). Técnico: Ney Franco.

CSA - Felipe Garcia; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Yuri, Juan (Hugo Cabral), Daniel Costa (Velicka), Taiberson (Roger) e Didira; Alemão. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Lucão, aos 29 minutos do primeiro tempo. Michael, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni, Léo Sena e Lucão (Goiás); Celsinho, Xandão, Rafinha e Taiberson (CSA).

CARTÃO VERMELHO - Xandão (CSA).

ÁRBITRO - Igor Junior de Oliveira (MG).

RENDA - R$ 80.375,00.

PÚBLICO - 4.761 pagantes (6.072 no total).

LOCAL - Estádio Olímpico de Goiânia (GO).