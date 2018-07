Goiás desencanta, supera Santa Cruz e vence a 1.ª na Série B

Demorou cinco rodadas mas o Goiás, enfim, venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Logo na estreia do técnico Sílvio Criciúma, que ocupou o lugar deixado por Sérgio Soares, o time goiano venceu o Santa Cruz por 2 a 1, no Serra Dourada. O resultado mantém o time na zona do rebaixamento, mas em situação mais próxima de sair.

Carlos Eduardo marcou os dois gols do Goiás, enquanto Anderson Salles descontou para os visitantes. Com a vitória, o Goiás chega aos cinco pontos. Já o Santa Cruz perde a chance de assumir a liderança, mas permanece no G4, com nove pontos.

Na estreia de Sílvio Criciúma, efetivado após a demissão de Sérgio Soares, o Goiás entrou em campo com uma postura totalmente diferente do que quando comandado por Sérgio Soares. Mais ofensivo, o time goiano pressionou o Santa Cruz no início do jogo, com três boas chances, e abriu o placar aos 11 minutos. Tony fez boa jogada pela direita e cruzou na cabeça de Carlos Eduardo, que ganhou da defesa e finalizou com categoria.

A vantagem não fez o Goiás recuar, mas o Santa Cruz melhorou e foi em busca do empate. Cada time teve duas chances para marcar, mas Marcelo Rangel e Júlio César trabalharam bem. Quando o jogo já se encaminhava para o intervalo, Roberto foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Santa Cruz. Anderson Salles bateu para empatar aos 45 minutos.

O segundo tempo ficou marcado pelo equilíbrio entre os dois times. O Santa Cruz começou melhor, criando uma chance com Elicarlos, que chutou para fora. A resposta do Goiás veio em chute de fora da área de Tiago Luís, mas Júlio César se esticou para fazer uma boa defesa e evitar o segundo gol goiano na partida.

No lance seguinte, o Goiás voltou a ficar na frente do placar. Após cobrança de escanteio, Pedro Bambu desviou e Carlos Eduardo, de novo ele, apareceu livre para ampliar o placar aos 27 minutos. O Santa Cruz se lançou ao ataque e quase empatou com Ricardo Bueno e Bruno Paulo, mas as finalizações saíram pela linha de fundo.

Bem postado no setor defensivo, os donos da casa conseguiram evitar as infiltrações do Santa Cruz para comemorar a primeira vitória na Série B.

Goiás e Santa Cruz voltam a campo na próxima sexta-feira, pela sexta rodada da Série B. Os pernambucanos recebem o Londrina, no Arruda, às 20h30. Mais tarde, às 21h30, o Goiás vai até Belém (PA) para encarar o Paysandu, no Mangueirão.