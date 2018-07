Goiás dispensa 11 jogadores antes do final da Série B A diretoria do Goiás já deu os primeiros passos na reformulação no elenco para a próxima temporada. Sem maiores pretensões no Campeonato Brasileiro da Série B, o clube goiano anunciou uma lista de dispensa com 11 jogadores. O mais conhecido deles é o experiente zagueiro Marcão, que foi titular durante toda temporada e acumula passagens por Palmeiras, Atlético-PR e Internacional.