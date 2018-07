Goiás e Avaí abrem o confronto na Copa Sul-Americana

Esquecer momentaneamente a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Essa é a missão de Goiás e Avaí, que se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O sonho de ambos é conquistar o inédito título da competição continental.

Curiosamente, Goiás e Avaí se enfrentaram no último domingo, pela 31ª rodada do Brasileirão. E também foi no Serra Dourada, onde acontece o jogo desta quarta-feira. A vitória foi dos donos da casa, por 1 a 0, resultado que os deixou em 18º lugar no campeonato, com 31 pontos, apenas um a mais do que o time catarinense.

Apesar de assumir que o Brasileirão é a prioridade, o técnico Jorginho irá escalar o Goiás com força máxima. O atacante Rafael Moura, artilheiro da equipe na temporada, com 18 gols, não atuou no último domingo por estar suspenso, mas retorna ao time. Assim, o único desfalque fica por conta de Everton Santos, expulso na partida diante do Peñarol pela Sul-Americana.

Já o Avaí poderá poupar alguns jogadores. Preocupado com futuras contusões, o técnico Vágner Benazzi estuda a possibilidade de não escalar três de seus principais atletas: o lateral-esquerdo Eltinho e os meias Robinho e Caio, que demonstraram cansaço muscular e podem ficar de fora do confronto desta quarta-feira. Caso não joguem, eles serão substituídos por Pará, Davi e Válber, respectivamente.

O jogo de volta entre Goiás e Avaí está marcado para o dia 11 de novembro, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Por conta da mudança feita pela Conmebol na tabela, para impedir uma final entre duas equipes do Brasil, o vencedor deste confronto enfrentará quem passar do outro duelo brasileiro das quartas de final: Atlético-MG e Palmeiras.