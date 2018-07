Goiás e Brasil-RS empatam e continuam sem vencer na Série B

Goiás e Brasil, de Pelotas (RS), seguem sem vencer pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes se enfrentaram pela terceira rodada da competição, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e ficaram no empate por 1 a 1, com gols marcados nos primeiros minutos de jogo.

Como já disputou uma partida a mais - jogo antecipado da quarta rodada em que perdeu para o Paraná por 2 a 0 -, o Goiás chega a quatro partidas com apenas dois pontos. O Brasil-RS tem a mesma pontuação, mas jogou três vezes.

O jogo começou a toda velocidade e, logo no primeiro escanteio do Goiás, aos dois minutos, Jean Carlos cobrou e o zagueiro Alex Alves se antecipou aos adversários para desviar de cabeça e abrir o placar. A resposta do Brasil-RS demorou apenas um minuto. No ataque seguinte, Elias fez bela jogada pela esquerda e tocou para Bruno Lopes, sozinho, tocar contra o gol vazio e empatar a partida.

Aos 21 minutos, o Goiás ainda teve uma grande chance de voltar a ficar à frente, mas o centroavante Léo Gamalho, que não marca há oito jogos, desperdiçou cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Eduardo Martini.

No último lance da primeira etapa, o time visitante se complicou ainda mais. O zagueiro Teco, que já tinha cartão amarelo, fez falta dura em Carlos Eduardo e foi expulso, deixando a sua equipe com um homem a menos. No entanto, aos 10 minutos da etapa final, os dois times voltaram a ficar em igualdade numérica, já que Jean Carlos também foi expulso, mas por xingar o árbitro.

Apesar de ficar com mais espaço, o ritmo do jogo caiu na reta final. Enquanto o Goiás abusava dos erros de passe, o Brasil-RS buscava os contragolpes, mas também não conseguia levar perigo ao gol e a partida terminou mesmo empatada.

O Brasil-RS volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Náutico pela terceira rodada da Série B, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Como já jogou na rodada, o Goiás só volta a atuar na terça-feira seguinte, dia 6 de junho, contra o Santa Cruz, no estádio Serra Dourada, pela quinta rodada.