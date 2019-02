Goiás e CRB fazem duelo de invictos e Oeste joga em Criciúma pela Copa do Brasil

O Goiás coloca à prova nesta quinta-feira a sua invencibilidade na temporada. Líder do Campeonato Goiano e com 100% de aproveitamento no ano até aqui, o time recebe o CRB, às 21h30, no Serra Dourada, pela segunda fase da Copa do Brasil. O adversário também está invicto no Campeonato Alagoano e busca a classificação.

Recém promovido para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás começou 2019 de forma arrasadora: são oito vitórias em oito jogos, além da liderança do Estadual com a melhor defesa e o melhor ataque.

Na Copa do Brasil, venceu o Sergipe por 2 a 0, fora de casa, e chega em grande momento. O CRB tem três vitórias e seis empates no ano, entre Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O clube passou pelo Brasiliense na primeira fase do torneio nacional.

Em casa, o Criciúma enfrentará o Oeste, no estádio Heriberto Hulse, às 19h15. Embalado pela liderança do Grupo D do Campeonato Paulista, o Oeste vem de uma goleada sobre o Fast Club, por 6 a 1, na Copa do Brasil. Mesmo que atue diante da sua torcida, o Criciúma tentará não sucumbir à pressão. O clube é apenas o sexto colocado do Campeonato Catarinense e vem de derrota para o Joinville, por 2 a 1.

Na segunda fase da Copa do Brasil, realizado em jogo único, o empate leva a definição do time classificado para as cobranças de pênalti.