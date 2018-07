Goiás e Criciúma empatam e ficam colados no meio da tabela da Série B

Goiás e Criciúma ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Serra Dourada, nesta noite de terça-feira, em partida que abriu a 33.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém os dois times empatados no meio da tabela, com 43 pontos, longe da disputa pelo acesso e da briga contra o rebaixamento.

O Goiás chegou ao sétimo jogo sem perder e está na nona colocação, enquanto o Criciúma colocou fim a uma sequência de quatro derrotas seguidas e ficou em décimo, porque tem 11 vitórias contra 12 do time esmeraldino.

Desde os primeiros minutos, o Goiás buscava manter a posse de bola e controlava as ações do jogo. Mas tinha as jogadas dificultadas pelas condições do gramado, encharcado e com muitas poças devido à forte chuva que caia na cidade.

Mesmo assim, o grande responsável pelo empate sem gols na primeira etapa foi o goleiro Luiz, do Criciúma, que saiu bem para abafar finalização de Aylon e defendeu voleio de Carlos Eduardo dentro da pequena área.

A pressão esmeraldina continuou na segunda etapa e, de tanto insistir, o time abriu o placar aos 27 minutos com Carlos Eduardo. O atacante, que já era o jogador mais perigoso do Goiás, recebeu em velocidade e deu um toque de classe para encobrir o goleiro, marcando um golaço.

A resposta, do Criciúma, no entanto, não demorou. Dez minutos mais tarde, Alex Maranhão cobrou escanteio e Lucão, que tinha acabado de entrar, completou de cabeça para empatar.

Todos os jogos da 34.ª rodada da Série B serão disputados na próxima terça-feira. O Criciúma recebe o Boa, no estádio Heriberto Hulse, enquanto o Goiás visita o Londrina, no Estádio do Café, no norte do Paraná.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 X 1 CRICIÚMA

GOIÁS - Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Victor Bolt, Elyeser e Andrezinho (Thalles); Aylon, Júnior Viçosa (Michael) e Carlos Eduardo (Nathan). Técnico: Hélio dos Anjos.

CRICIÚMA - Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Silvinho, Moisés (Caíque e Lucão) e João Henrique (Caio Rangel). Técnico: Beto Campos.

GOLS - Carlos Eduardo, aos 27, e Lucão, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Alex Alves e Aylon (Goiás); Douglas Moreira (Criciúma).

RENDA - R$ 15.640,00.

PÚBLICO - 2.186 pagantes (3.932 total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).