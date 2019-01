Goiás e Nacional ganham e avançam na Copa São Paulo de Juniores

O domingo de Copa São Paulo de Futebol Júnior começou com dois jogos pelo Grupo 31, disputado no Nicolau Alayon, em São Paulo. Nacional e Goiás voltaram a vencer e garantiram classificação antecipada para a próxima fase.

No primeiro jogo, os anfitriões do Nacional bateram o São Bento por 1 a 0 com gol de Rikelme. Depois, foi a vez do Goiás derrotar o Santa Cruz por 2 a 0, com dois gols marcados por Brasília.

Com os resultados, Goiás e Nacional dividem a liderança, ambos com seis pontos, e decidem quem se classifica em primeiro lugar do grupo, na terceira rodada. Santa Cruz e São Bento jogam apenas para cumprir tabela, já que ainda não pontuaram e não têm mais chances de classificação.

O domingo segue movimentado com mais 37 jogos por todo o estado de São Paulo. Na segunda-feira, mais oito jogos vão fechar a segunda rodada.