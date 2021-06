Goiás e Vasco fazem duelo de Série A, mas que pode valer vaga no G-4 da Série B

Goiás e Vasco cansaram de se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, mas nesta quarta-feira, às 19 horas, na Serrinha, em Goiânia (GO), o duelo será válido pela oitava rodada da Série B e poderá valer vaga no G4 - zona de acesso.

Sem perder há duas rodadas e vindo de empate sem gols no clássico contra o Vila Nova, o Goiás está na briga pela zona de acesso com 12 pontos. O clube goiano tem 100% em casa, são três vitórias em três jogos. O Vasco, por sua vez, se animou com os 2 a 1 em cima do Brusque e chegou aos dez pontos.

Sem jogadores suspensos, o técnico Pintado tem praticamente todo time à disposição. O atacante Luan Dias segue na vaga de Diego, machucado. Mesmo sem problemas para escalar, o comandante cogita alterações por conta do desgaste físico.

"Vamos levar isso (luta) para o jogo contra o Vasco, competir, buscar nossa identidade, e, mais do que isso, mostrar que temos um grupo forte. Provavelmente teremos que mudar jogadores, o desgaste é muito grande, vou conversar com todos, vamos avaliar quem está em melhores condições e provar que temos um grupo forte", alertou o técnico.

No Vasco, o técnico Marcelo Cabo voltará a contar com o goleiro Vanderlei, recuperado da covid-19, e que pode entrar no lugar de Lucão. O volante Michel, flagrado sem máscara em um evento e que foi suspenso, também fica disponível ao técnico. Já Rômulo ainda segue em isolamento por causa do novo coronavírus.

"É lógico que a gente persegue ainda melhores resultados, uma sequência de resultados. O Vasco tem de parar de oscilar, isso nos custa na classificação", disse o diretor de futebol Alexandre Pássaro, num recado para todos.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X VASCO

GOIÁS - Tadeu; Apodi, Reynaldo, David Duarte e Hugo; Breno, Caio Vinícius e Elvis; Luan Dias, Bruno Mezenga e Alef Manga. Técnico: Pintado.

VASCO - Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Riquelme; Andrey, Galarza e Marquinhos Gabriel; Morato, MT e Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Serrinha, em Goiânia (GO).