Goiás empata com Ceará e soma o primeiro ponto no Brasileirão

O Goiás finalmente somou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o time do técnico Leão empatou sem gols com o Ceará, no Estádio Serra Dourada, no encerramento da quarta rodada.

Apesar do primeiro ponto, a equipe goiana segue na lanterna da competição, atrás do rival Atlético-GO, que foi derrotado pelo Atlético-PR por 2 a 1, também nesta quinta. O Ceará subiu para a quarta colocação, agora com oito pontos.

Embalado pelo apoio da torcida, o Goiás tentou se impor nos primeiros minutos da partida, em busca de seus primeiros pontos na competição. Dominava as ações, exibindo maior posse de bola, mas tinha dificuldade para entrar na área do adversário e pouco ameaçava o gol de Diego.

Assim, a melhor chance no início do jogo veio em lance de bola parada. Bernardo cobrou falta com força e mandou nas redes, pelo lado de fora, para decepção da torcida local aos 9 minutos. O Ceará só respondeu aos 19. Ernandes encheu o pé e finalizou de longe. A bola passou à esquerda do goleiro Rodrigo Calaça.

Depois do bom momento do Ceará, a partida ficou equilibrada, com muitos passes errados e pouca criatividade no meio-campo. Mesmo assim, a equipe visitante encontrou espaço para dar um novo susto no goleiro goiano. Aos 42, Careca acertou belo chute de fora da área e exigiu grande defesa de Rodrigo Calaça.

No segundo tempo, o Goiás repetiu a estratégia do início da partida e foi para cima, tentando pegar o Ceará de surpresa. Contudo, mostrou a mesma dificuldade da etapa inicial e não conseguiu levar perigo ao gol de Diego.

O Ceará teve um começo mais lento, mas foi o responsável pela primeira jogada de perigo do segundo tempo. Misael bateu de fora da área e parou nas mãos de Rodrigo Calaça, que se esticou para evitar o gol, aos 9 minutos.

Os donos da casa levaram ainda mais perigo aos 26 minutos. Sem marcação e de frente para o gol, dentro da área, o atacante Washington pegou mal na bola e mandou longe, desperdiçando a melhor chance da partida.

Do outro lado, o Goiás continuava com problemas no último passe e praticamente não ameaçava o gol dos visitantes. O jogo ficou morno, inclusive na marcação. Curiosamente, não houve cartões amarelos na partida.

Na próxima rodada, o Goiás vai fazer o clássico local com o Atlético-GO, domingo, às 18h30, novamente no Serra Dourada, mas com mando de campo do rival. O Ceará receberá o Cruzeiro no mesmo horário.

Ficha Técnica:

Goiás 0 x 0 Ceará

Goiás - Rodrigo Calaça; Wendel Santos (Douglas), Rafael Toloi, Ernando e Jadílson; Jonílson, Amaral, Hugo (Daniel Lovinho) e Bernardo, Everton santos e Rafael Moura (Romerito). Técnico: Emerson Leão.

Ceará - Diego; Oziel (Marcos Pimentel), Fabrício, Anderson e Ernandes; Michel, Careca, João Marcos e Geraldo (Eusébio); Washington e Misael (Wellington Amorim). Técnico: Paulo César Gusmão.

Cartões amarelos - Não houve.

Árbitro - Carlos Eugênio Símon (Fifa-RS).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).