Goiás empata com o Oeste em casa e segue na zona do rebaixamento da Série B Com o técnico Léo Condé ainda apenas como espectador, o Goiás segue sem conseguir vencer em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano recebeu o Oeste no estádio Serra Dourada, em Goiânia, nesta sexta-feira, pela oitava rodada da competição, e ficou no empate por 1 a 1, resultado que mantém o time dentro da zona do rebaixamento.